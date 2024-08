Ermittler nehmen nach Leichenfund in Schweinfurt Mordverdächtigen fest

Schweinfurt: Knapp zwei Wochen nach dem Leichenfund in der unterfränkischen Stadt haben die Ermittler einen 40-Jährigen festgenommen. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz und stehe im Verdacht, den 45-Jährigen ermordet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten aber weiter an. Zum Motiv gibt es noch keine Angaben. Handwerker hatten den Toten am 23. Juli in einem Gebäude in der Innenstadt von Schweinfurt entdeckt. Die Obduktion bestätigte, dass er getötet wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 22:00 Uhr