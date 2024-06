Ermittler gelingt bislang größter Schlag gegen Kokainhandel

Stuttgart: Ermittlern ist der offenbar bislang größte Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, wurden dutzende Tonnen Kokain im Schwarzmarktwert von mehreren Milliarden Euro aus dem Verkehr gezogen. Demnach gab es etliche Hausdurchsuchungen in sieben Bundesländern, unter anderem in Bayern - hier konkret in München. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Weitere Details sollen am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 10:00 Uhr