Ermittler gehen weiter von Einzeltäter in Magdeburg aus

Magdeburg: Am Nachmmittag haben die Sicherheitsbehörden weitere Einzelheiten zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt bekannt gegeben. Ronni Krug, Beigeordneter für Personal und Ordnung der Stadt Magdeburg, bestätigte, dass fünf Menschen getötet wurden, weitere 200 wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Weihnachtsmarkt werde geschlossen, sagte Krug. Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter über den Rettungsweg auf den Weihnachtsmarkt gelangt. Die Staatsanwaltschaft geht weiter von einem Einzeltäter aus. Sie ermittelt gegen den Mann wegen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Zum Motiv sagte Staatsanwalt Nopens, der Täter sei unzufrieden gewesen über den Umgang mit Flüchtlingen aus Saudi-Arabien. Bei den Toten handelt es sich um vier Erwachsene und ein neunjähriges Kind. Zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wollen die Kirchen am Abend ein Zeichen setzen. Um 19 Uhr soll es eine Gedenkfeier im Magdeburger Dom geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 16:30 Uhr