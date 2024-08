Ermittler finden in Nürnberg große Mengen Rauschgift

Nürnberg: Ermittler haben in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt 150 Kilogramm Rauschgift entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und das Polizeipräsidium Mittelfranken gemeinsam mitteilten, ist dies die bislang größte Menge an beschlagnahmten Methamphetamin und Marihuana in Nürnberg. Drei Männer und eine Frau wurden festgenommen. Die Drogen haben laut Polizei einen geschätzten Straßenwert von mehreren Millionen Euro. Von einem empfindlichen Schlag gegen den örtlichen Drogenhandel ist die Rede.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 12:45 Uhr