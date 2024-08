Ermittler durchsuchen RoMed-Kliniken in Wasserburg und Rosenheim

Traunstein: Die Staatsanwaltschaft hat Anfang des Monats mehrere Gebäude der RoMed Kliniken in Wasserburg am Inn und Rosenheim durchsuchen lassen. Dabei wurden zahlreiche Patientenakten sichergestellt. Wie die Behörde dem BR mitteilte, geht es um einen Verdacht der fahrlässigen Tötung sowie um mehrere Verdachtsfälle der fahrlässigen Körperverletzung. Die Ermittlungen richten sich gegen eine Medizinerin, die früher in der Geburtshilfe der RoMed Kliniken arbeitete, diese aber inzwischen verlassen hat. Recherchen des BR ergaben, dass Zeugen schon vor längerem darauf hingewiesen hatten, dass es im Zusammenhang mit Entbindungen zu Behandlungsfehlern gekommen sein soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 18:00 Uhr