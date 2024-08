Ermittler decken mutmaßliche Drogendbande in Nürnberg auf

Nürnberg: Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Nürnberg eine mutmaßliche Drogenhändler-Bande mit zahlreichen Beteiligten aufgedeckt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken teilte mit, dass gegen zehn Tatverdächtige Untersuchungshaft beantragt wurde. Die Ermittlungen liefen seit einem Jahr, dabei wurden 51 Tatverdächtige ermittelt und 34 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die durchsuchten Objekte befinden sich schwerpunktmäßig in Nürnberg, aber auch im Umkreis von Frankfurt am Main. Die Gruppe vertrieb über eine Tonne Marihuana sowie Haschisch, Kokain und Methamphetamin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 13:00 Uhr