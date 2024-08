Erlanger Unternehmen erhält Millionen-Förderung für Wasserstoffspeicherung

Erlangen: Das Unternehmen "Hydrogenious LOHC" bekommt vom Staat mehr als 72 Millionen Euro Förderung für die Speicherung von Wasserstoff. Wirtschaftsminister Habeck und sein bayerischer Kollege Aiwanger lobten bei einem Besuch in Erlangen die Technologie, die die Firma entwickelt hat. Diese ist laut Habeck wichtig für den Weg zu einer Industrie, die keine klimaschädlichen Gase mehr ausstößt. Sie soll künftig vor allem grünen Wasserstoff nutzen, der beispielsweise in Afrika durch Sonnenergie hergestellt wird. Schwierig ist immer noch der Transport von Wasserstoff. Das Erlanger Unternehmen hat eine Methode entwickelt, diesen an ein schwer entflammbares Öl zu binden. So kann der Wasserstoff leichter nach Deutschland gebracht werden.

