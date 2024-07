Erderwärmung bedroht Fische im Bodensee

Kressbronn: Felchen gelten als Delikatesse am Bodensee und als Leitart. Doch die Erwärmung bedroht die Fischart immer mehr. Denn mit den steigenden Temperaturen sterben immer mehr Fischlarven. Das haben Biologen der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg in einer Studie nachgewiesen. Die Larven schlüpfen wegen höherer Temperaturen früher und finden dann nicht genug Futter. Im tiefen Wasser überschreitet die Wassertemperatur bereits Werte, die erst für 2040 prognostiziert wurden. Seit Januar gilt in Teilen des Bodensees ein Fangverbot für Felchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 13:00 Uhr