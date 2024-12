Entwicklungsministerin Schulze kritisiert Forderungen nach Rückführungen von Syrern

Berlin: In der Debatte über die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihr Heimatland hat Entwicklungsministerin Schulze derartige Forderungen scharf kritisiert. Wer so kurz nach einem Umsturz schon über Rückführungen fantasiere, verhalte sich entweder ahnungslos oder unanständig, sagte sie der "Rheinischen Post". Die SPD-Politikerin betonte, dass die Menschen auch von Deutschland aus beim Wiederaufbau ihres Landes mithelfen könnten. Syrisch-stämmige Ärzte bespielsweise könnten für einige Wochen ihre Kollegen in Syrien fortbilden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 01:00 Uhr