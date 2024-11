Entwicklungsministerin Schulze hält 1,5-Grad-Ziel noch für realistisch

Berlin: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat sich vor Beginn der UN-Klimakonferenz zuversichtlich im Kampf gegen den Klimawandel gezeigt. Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte sie, das 1,5-Grad-Ziel halte sie noch für realistisch, auch wenn es kurzfristig überschritten werde. Ihr zufolge könne es noch gelingen, mit Mooren oder Wäldern CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Entscheidend sei, jetzt nicht zu resignieren, so Schulze. Denn jedes Zehntelgrad Erwärmung, das vermieden werden könne, zähle. Als Ziel für die Weltklimakonferenz forderte die SPD-Politikerin, dass in allen Ländern sichtbare Fortschritte in Bezug auf Klimapolitik und erneuerbare Energien gemacht werden müssten. Die Konferenz beginnt morgen in Baku in Aserbaidschan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 06:00 Uhr