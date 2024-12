Entwicklung in Syrien wird vorwiegend als Chance gesehen

New York: UN-Generalsekretär Guterres sieht durch den Sturz Assads Chancen für einen historischen Wandel in der Region. Er mahnte dazu, Ruhe zu bewahren und Gewalt zu vermeiden. Bundeskanzler Scholz kündigte an, Deutschland werde bei der Neuordnung des Landes helfen. Ein friedlicher Übergangsprozess sei möglich, so Scholz. US-Präsident Biden wertete den Sturz Assads auch als Folge seiner Außenpolitik; denn durch seine Entscheidung, die Ukraine und Israel bedingungslos zu unterstützen, seien die drei wichtigsten Partner Syriens - der Iran, die Hisbollah und Russland - stark geschwächt worden.

