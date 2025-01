Entscheidung des israelischen Kabinetts über Waffenruhe wird heute erwartet

Jerusalem: US-Außenminister Blinken geht davon aus, dass das Waffenruhe-Abkommen für den Gazastreifen wie geplant am Sonntag in Kraft tritt. Er sagte, es sei nicht überraschend, dass es nach solch schwierigen Verhandlungen noch offene Punkte gebe. Beobachter erwarten, dass das israelische Kabinett heute über die Einigung abstimmt. Ursprünglich war das Votum bereits gestern erwartet worden. Israel warf der radikalislamischen Hamas allerdings vor, sich von Teilen der Vereinbarung zurückzuziehen. Das Büro von Regierungschef Netanjahu erklärte, es werde keine Abstimmung geben, bevor die Vermittlerländer - Ägypten, die USA und Katar - nicht bestätigt hätten, dass die Hamas sich an alle vereinbarten Punkte hält. Außerdem gibt es Streit in Netanjahus Koalition. Der Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir, droht mit einem Rücktritt, sollte das Abkommen angenommen werden. Geplant ist eine zunächst sechswöchige Waffenruhe ab Sonntag, während der 33 Geiseln nach und nach im Austausch für palästinensische Gefangene freigelassen werden.

