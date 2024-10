Entführte "WDR-Maus" taucht in Magdeburg auf

Magdeburg: Die entführte Figur der Fernseh-"Maus" ist in Magdeburg aufgetaucht. Aktivisten der Kampagnen-Organisation Campact hatten die Figur vor dem Landtag in Sachsen-Anhalt aufgestellt, um gegen die geplanten Kürzungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu protestieren. Normalerweise steht die orangefarbene Maus vor dem Gebäude des WDR in Köln, am Dienstag war ihr Verschwinden bemerkt worden. Gestern hatte die Geschäftsführerin von Campact, Deilmann, erklärt, dass ihre Organisation hinter der Aktion steckt. Die Maus werde in mehreren deutschen Städten Halt machen, um ein Zeichen gegen die drastischen Kürzungen im Rundfunk zu setzen. Ende der Woche soll die Maus dann wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 12:15 Uhr