Englischer Fußballverband verpflichtet Thomas Tuchel

London: Der englische Fußballverband hat jetzt offiziell bestätigt, dass Thomas Tuchel neuer Trainer der Nationalmannschaft wird. Der 51-Jährige tritt am 1. Januar als erster Deutscher den Posten als Chefcoach bei den Three Lions an. Über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. Tuchel soll das Team um Kapitän Harry Kane bei der WM 2026 zum ersten Titel seit dem legendären Triumph von 1966 führen. Der bisherige Trainer Gareth Southgate war nach der EM-Finalniederlage im Juli gegen Spanien als Cheftrainer zurückgetreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 11:15 Uhr