England zieht ins Finale der Fußball-Europameisterschaft ein

Dortmund: Im zweiten Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft hat sich England gegen die Niederlande durchgesetzt. Der Siegtreffer fiel in der 90. Minute durch Watkins. In der ersten Halbzeit war zunächst war das niederländische Team bereits in der 7. Minute in Führung gegangen durch einen Treffer von Simons. In der 18. Minute glichen die Engländer dann durch einen Foul-Elfmeter aus. Damit steht England am Sonntag im EM-Finale gegen Spanien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2024 23:00 Uhr