Energieverbrauch sinkt - wegen schwacher Konjunktur

Berlin: In Deutschland wird immer weniger Energie verbraucht. Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen rechnet heuer mit einem Rückgang um 1,7 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das wären 30 Prozent weniger als der bisher höchste Energieverbrauch im Jahr 1990. Hauptursache für die positive Bilanz ist laut Experten die schwächelnde Konjunktur, auch wenn der Bedarf in besonders energie-intensiven Industriezweigen wieder angezogen hat. Laut Bilanz schlägt in der Stromproduktion aber auch die Verdrängung fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien zu Buche, weil bei Strom aus Wind oder PV-Anlagen keine Umwandlungsverluste entstehen. Für dieselbe Menge Strom aus einem Kohlekraftwerk ist der Energiebedarf größer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 20:00 Uhr