EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien geht in die Verlängerung

Stuttgart: In der Viertelfinal-Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM steht nach der regulären Spielzeit kein Sieger fest. Der Spielstand gegen Spanien nach 90 Minuten heißt 1:1. Spanien war zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen Treffer des Leipzigers Dani Olmo in Führung gegangen. Deutschlands Stürmer Florian Wirtz konnte in der 89. Minute aber für den Ausgleich sorgen. Am späteren Abend stehen sich noch Frankreich und Portugal gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 20:00 Uhr