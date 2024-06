EM-Turnierdirektor Lahm kritisiert Zustand der Bahn

Leipzig: EM-Turnierdirektor Philipp Lahm hat den Zustand der Deutschen Bahn kritisiert. Deutschland habe es versäumt, in den letzten Jahrzehnten an der Infrastruktur zu arbeiten. Weltweit gibt es teils erstaunte, teils hämische Berichte, weil Fußballfans bei der An- und Abreise mit dem Zug stranden. So schrieb die "New York Times": "In Deutschland läuft das Turnier reibungslos, nur die Bahn nicht." Auch Lahm selbst war zu spät zu einem Spiel gekommen. Nach seinen Worten steht man im Austausch mit der Deutschen Bahn, allerdings hätte man schon weit vor dem Turnier an Verbesserungen arbeiten müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 07:00 Uhr