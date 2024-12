EM-Termine stehen fest: DFB-Frauen starten gegen Polen

Lausanne: Für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen im kommenden Jahr sind die Gruppen ausgelost worden. Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr Auftaktspiel in der Schweiz gegen Polen. Das Duell wird am 4. Juli um 21 Uhr in St. Gallen angepfiffen, wie aus dem von der UEFA veröffentlichten Spielplan hervorgeht. Danach treffen die Vize-Europameisterinnen in der Gruppe C am 8. Juli in Basel auf Dänemark. Zum Vorrundenfinale erwartet die DFB-Elf am 12. Juli in Zürich dann der WM-Dritte aus Schweden. Bundestrainer Wück sagte nach der Auslosung, es hätte schlimmer kommen können, aber man müsse schon aufpassen. Jede Mannschaft der Gruppe habe Qualität.

