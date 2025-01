EM-Gold für Eiskunstläufer Hase und Volodin

Tallin: Großer Jubel beim deutschen Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin. Die beiden haben bei den Europameisterschaften in Tallin die Goldmedaille geholt. In der Kür hatten sie sich kleinere Fehler erlaubt. Im Endergebnis reichte die Punktzahl in der aber Kür deutlich, um das italienische Paar zu überbieten. Und großer Erfolg für die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr. Beim Weltcup-Nachtslalom in Courchevel fuhr sie auf Platz drei. Siegerin wurde die Kroatin Zrinka Ljutic vor Sara Hector aus Schweden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.01.2025 21:00 Uhr