EM bringt Deutschland laut Fußball-Verbänden Milliarden

Frankfurt am Main: Die Europameisterschaft in diesem Sommer hat Deutschland nach Angaben von Fußball-Verbänden Einnahmen von gut 7,4 Milliarden Euro beschert. Diese Zahlen nannten UEFA und DFB, sie berufen sich auf eine Studie, in der Daten über Fans ausgewertet wurden. Den überwiegenden Teil der Summe machen Ausgaben der 2,7 Millionen Stadionbesucher aus - zum Beispiel für Flug- und Zugtickets, Hotelübernachtungen und Restaurantbesuche. Die kostenlose Werbung für Deutschland durch die Berichterstattung in Medien weltweit beziffert die Studie auf knapp 600 Millionen Euro. Die Kosten der EM für den Steuerzahler wurden zuvor auf rund 650 Millionen Euro geschätzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2024 18:15 Uhr