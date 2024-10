Eltern lesen ihren kleinen Kindern etwas häufiger vor

Mainz: Kleinen Kindern in Deutschland wird wieder etwas mehr vorgelesen. Das entsprechende Niveau sei seit der Corona-Pandemie gestiegen, so die Stiftung Lesen. Dazu hatte sie für eine repräsentative Studie Eltern von ein- bis achtjährigen Kindern befragt. Die Studie stellt allerdings auch fest, dass weiterhin ein Drittel der Eltern ihren Kindern selten oder nie etwas vorliest, vor allem in niedrigen Bildungsschichten. Die Stiftung Lesen betont, wie wichtig das Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist. Sie hätten dadurch unter anderem bessere Bildungschancen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 09:00 Uhr