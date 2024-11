Elon Musk wird US-Chefberater für Regierungseffizienz

Washington: Der Tech-Milliardär Elon Musk wird unter US-Präsident Trump zum Chefberater für Regierungseffizienz. Trump kündigte an, nach seinem Amtsantritt würden Musk und der Biotech-Unternehmer Ramaswamy den Weg ebnen, um die Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und die Bundesbehörden umzustrukturieren. Der 53-jährige Musk hatte Trump im Wahlkampf so stark unterstützt wie kaum ein anderer. Beobachter sehen ihn in seiner neuen Funktion allerdings möglichen Interessenskonflikten ausgesetzt. Musks Autokonzern Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX sind in hochregulierten Branchen tätig - und geraten regelmäßig mit den US-Behörden aneinander.

