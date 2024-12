Elf Menschen sterben in Hanoi bei Feuer in Karaoke-Bar

Hanoi: Bei einem Feuer in einer Karaokebar in der vietnamesischen Hauptstadt sind elf Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass es Brandstiftung war und hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. In Vietnam hat es in den vergangenen Jahren mehrere tödliche Feuer gegeben. 2022 waren bei einem Brand in einer Karaoke-Bar in der Nähe von Ho-Chi-Minh-Stadt 32 Menschen ums Leben gekommen.

