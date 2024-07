Elf Menschen sterben bei Brückeneinsturz in China

Peking: Beim Einsturz einer Autobahnbrücke in China sind elf Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Personen würden vermisst, berichten die staatlichen Medien. Das Unglück ereignete sich im Nordwesten des Landes. Als Ursache werden sturzflutartige Regenfälle vermutet. Staatschef Xi hat indes umfassende Rettungsmaßnahmen angeordnet. In China regnet es in den Sommermonaten regelmäßig sehr stark. Bereits im Mai starben nach dem Einsturz einer Autobahnstrecke nach Starkregen im Süden Chinas 48 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 11:00 Uhr