Elektronische Patientenakte geht an den Start

Berlin: Ab heute wird in Deutschland die elektronische Patientenakte eingeführt. Sie soll Patientendaten, die bisher an verschiedenen Orten wie Praxen oder Krankenhäusern abgelegt sind, digital zusammenführen und so den Austausch und die Nutzung der Daten für die Behandlung erleichtern. Die elektronische Patientenakte, kurz ePA, wird zunächst in drei Modellregionen getestet. Dazu zählen neben Teilen Nordrhein-Westfalens und Hamburg auch Ober-, Mittel- und Unterfranken. Ab Mitte Februar sollen dann für alle 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland ePAs angelegt werden. Wer das nicht möchte, kann widersprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2025 06:00 Uhr