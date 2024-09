Elektroautos sollen künftig stärker steuerlich begünstigt werden

Berlin: Die Bundesregierung will offenbar den Kauf von Elektroautos mit weiteren finanziellen Anreizen ankurbeln. Laut Wirtschaftsminister Habeck bereitet sie neue Steuererleichterungen für E-Autos vor - das Kabinett soll demnach bereits morgen darüber beraten. Die Autoindustrie sei ein Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland und solle das auch bleiben, so Habeck. Aktuell steckt vor allem der Autobauer VW in der Krise: Dort stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen zur Debatte. Ein Grund dafür ist die schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Der Absatz von E-Autos ist stark eingebrochen, nachdem die Bundesregierung die Kaufprämie Ende des vergangenen Jahres gestrichen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 23:00 Uhr