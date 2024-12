Elektro-Flugzeugbauer Lilium ist gerettet

München: Der Elektro-Flugzeugbauer Lilium ist gerettet. Völlig überraschend hat das insolvente Unternehmen in der vergangenen Nacht eine Einigung mit einem Investor erzielt. Laut einem Sprecher handelt es sich dabei um das Konsortium Mobile Uplift Corporation. Knapp 800 von rund 1.000 Mitarbeitern sollen nach BR-Informationen ihre Arbeitsplätze bei einem Neustart behalten - der größte Teil in den Büros und Werkshallen am oberbayerischen Flugplatz Oberpfaffenhofen. Laut Vorstandschef Roewe soll die Transaktion Anfang Januar abgeschlossen sein, dann könne Lilium auch seine Geschäfte wieder aufnehmen. Das Startup-Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein Kleinflugzeug entwickelt, das elektrisch betrieben wird und senkrecht starten und landen kann. Bevor die ersten bemannten Flüge starten konnten, ging dem Unternehmen aber das Geld aus, so dass es Insolvenz anmelden musste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 11:45 Uhr