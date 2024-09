Elbe erreicht in Dresden zweithöchste Warnstufe

Dresden Die Elbe hat in der sächsischen Landeshauptstadt die zweithöchste Warnstufe erreicht. Nach Angaben der Hochwasserzentrale steht der Pegel hier bei über sechs Metern. Ab morgen wird wegen nachlassender Niederschläge mit sinkenden Wasserständen an der Elbe gerechnet. Die Pegel der anderen Flüsse wie Neiße, Spree und Schwarze Elster sanken bereits wieder. - Derweil ist die Lage in den anderen europäischen Hochwasser-Gebieten weiter angespannt. In der polnischen Großstadt Breslau wird die Flutwelle der Oder für morgen oder Freitag erwartet. Mit Sorge beobachtet man hier den Zustand der durchweichten Deiche. In Österreich fielen die Pegelstände heute weiter. Dadurch werde das Ausmaß der verheerenden Schäden immer sichtbarer, sagte der stellvertretende Landeschef von Niederösterreich, Pernkopf. In dem Bundesland sind 18 Orte nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten.

