Eiskunstlauf-Paar Hase und Volodin holt Gold bei EM

Zum Sport: Großer Jubel beim deutschen Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin. Die beiden haben bei den Europameisterschaften in Tallin die Goldmedaille geholt. Sie behaupteten trotz kleinerer Fehler in der Kür ihre Führung aus dem Kurzprogramm. Es ist der größte Erfolg der Deutschen Eislauf-Union seit knapp sieben Jahren. Und die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr ist beim Weltcup-Nachtslalom in Courchevel auf Platz drei gefahren. Siegerin wurde die Kroatin Zrinka Ljutic vor Sara Hector aus Schweden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 30.01.2025 21:00 Uhr