Eishockey: ERC Ingolstadt besiegt EHC München mit 3:2

Ingolstadt: In der Deutschen Eishockey Liga hat der Tabellenführer aus Ingolstadt das bayerische Derby gewonnen. Er besiegte die Münchner mit 3:2 nach Penaltyschießen. In den anderen Partien konnte sich Schwenningen gegen Düsseldorf mit 4:2 und Berlin in Wolfsburg mit 3:1 durchsetzen. Zuvor hatte Bremerhaven 4:1 gegen Köln gewonnen. Derzeit läuft unter anderem noch das Spiel Augsburg gegen Mannheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2024 20:00 Uhr