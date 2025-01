Eisenbahn-Gewerkschaft EVG und Bahn beginnen Tarifverhandlungen

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn beginnen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Nach dem Willen der EVG soll die Tarifrunde noch vor der Bundestagswahl abgeschlossen werden. Warnstreiks kämen in diesem Fall nicht auf die Bahn-Fahrgäste zu. Der aktuelle Tarifvertrag - und die damit einhergehende Friedenspflicht - läuft noch bis Ende März. Die Gewerkschaft geht unter anderem mit einer Forderung von 7,6 Prozent mehr Geld in die Verhandlungen.

