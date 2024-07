Einzelhandel begrüßt geplantes Ladenschlussgesetz für Bayern

München: Der Einzelhandel in Bayern zeigt sich zufrieden mit den Plänen der Staatsregierung für ein Ladenschlussgesetz. Die Erfahrungen anderer Bundesländer zeigten, dass eine Ausweitung der Ladenschlusszeiten nicht zu mehr Kunden führten, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Ohlmann, im BR24 Fernsehen. Seinen Angaben zufolge will die Mehrheit der Händler an der Regel-Öffnungszeit bis 20 Uhr festhalten. Ohlmann verwies auch auf die Ausnahmen, die das Gesetz vorsieht. So können Kommunen künftig pro Jahr bis zu acht Termine festlegen, an denen Geschäfte bis 24 Uhr öffnen dürfen. Anders als bisher wird dafür kein besonderer Anlass mehr benötigt. Zudem dürfen Händler an vier Tagen im Jahr einen längeren Verkauf anmelden. Ansonsten bleibt es an Werktagen bei der Kern-Öffnungszeit von 6 bis 20 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 20:00 Uhr