Eintracht Frankfurt bleibt Bayern-Verfolger Nummer 1

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga rückt Verfolger Frankfurt näher an Spitzenreiter FC Bayern heran. Die Eintracht hat im Abendspiel mit 4:0 bei Heidenheim gewonnen, während die Münchner am Wochenende in Dortmund nur einen Punkt holten. Die deutschen Handballerinnen müssen bei der EM in Innsbruck um den Einzug in die Hauptrunde bangen. Sie haben in Innsbruck gegen die Niederlande verloren - mit 22:29.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 06:00 Uhr