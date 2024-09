Einsatzlage in Hochwasser-Gebieten bleibt angespannt

St. Pölten: Während in Bayern der Dauerregen allmählich nachlässt, gibt es in den Flut-Gebieten in Mittel- und Osteuropa weiter keine Entwarnung. In Niederösterreich mussten in der Nacht sieben Ortschaften evakuiert werden. Landeshauptfrau Mikl-Leitner sagte, es drohten weiter Dammbrüche und Erdrutsche, viele Menschen seien noch ohne Strom. Im benachbarten Tschechien gilt an zahlreichen Flüssen nach wie vor die höchste Hochwasser-Alarmstufe. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava stehen die Uferflächen entlang der Donau unter Wasser. Und auch in Polen gilt nach wie vor - insbesondere entlang der Glatzer Neiße - der Ausnahmezustand. Im Süden und Osten Bayerns rechnet man im Laufe des Tages damit, dass sich die Lage langsam entspannt.

