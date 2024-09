Einsatzkräfte bergen zweiten vermissten Studenten tot aus der Donau

Bergheim: Seit Freitag war ein 20-jähriger Student in der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vermisst worden - nun wurde er tot geborgen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Demnach wurde einer Streifenbesatzung in der Nacht gemeldet, dass eine leblose Person in Höhe der Staustufe Bergheim im Wasser treibt. Der Leichnam des Studenten aus Simbabwe wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser geholt und inzwischen identifiziert. Bereits gestern war ein 22-Jähriger tot aufgefunden worden. Die beiden Männer waren mit einem Dritten beim Baden in der Donau in Not geraten. Nur der Begleiter konnte gerettet werden.

