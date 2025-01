Einigung für Waffenruhe im Gaza-Krieg steht

Jerusalem: Die letzten Hindernisse für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sind ausgeräumt. Laut dem Büro von Israels Ministerpräsident Netanjahu wird im Laufe des Tages das Sicherheitskabinett einberufen. Israelischen Medien zufolge will die Regierung dann über das Abkommen morgen Abend abstimmen. Womöglich kann eine Waffenruhe am Montag in Kraft treten - einen Tag später als geplant. Zuletzt hatte es offenbar Ärger über Detailfragen gegeben. Auch innerhalb der israelischen Regierung gibt es Streit: Der rechtsextreme Sicherheitsminister Ben-Gvir drohte im Fall einer Zustimmung zum Abkommen mit seinem Rücktritt. Geplant ist unter anderem, dass zunächst 33 der insgesamt 98 verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis frei kommen.

