Einführung des Wassercents in Bayern verzögert sich weiter

München: Das seit Jahren angekündigte Gesetz zur Einführung eines Wassercents in Bayern verzögert sich voraussichtlich weiter. Anders als ursprünglich angekündigt rechnet Umweltminister Glauber von den Freien Wählern inzwischen nicht mehr mit einem schnellen Kabinettsbeschluss. Die politische Abstimmung zur Ausgestaltung laufe und werde nach der Sommerpause fortgesetzt, sagte er der Mediengruppe Bayern. Es steht nicht im Vordergrund, wann der Wassercent kommt, so Glauber, sondern dass er überhaupt kommt. In 13 von 16 Bundesländern muss für die Wasserentnahme eine Gebühr entrichtet werden, je nach Land ist die Abgabenhöhe sehr unterschiedlich und reicht bis zu rund 30 Cent pro Kubikmeter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 17:00 Uhr