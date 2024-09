Eine halbe Million Menschen am ersten Tag auf der Wiesn

München: Mit großem Andrang hat in der Landeshauptstadt das Oktoberfest begonnen. Schon am ersten Tag kam ersten Schätzungen der Festleitung zufolge eine halbe Million Menschen. Am Mittag hatte Oberbürgermeister Reiter die Wiesn eröffnet. Zwei Schläge reichten ihm für den offizielen Faß-Anstich. Zuvor waren die Wiesn-Wirte feierlich auf dem Gelände eingezogen. Am Sonntag findet dann ab 10 Uhr der traditionelle Trachtler-Umzug statt. Angemeldet sind fast 10.000 Teilnehmer.

