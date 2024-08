Ein Mann stirbt bei Unwettern in Bayern

Ettal: Über Bayern sind am Abend erneut teils schwere Gewitter hinweggezogen. Besonders schlimm traf es dabei den Süden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, verlor ein Autofahrer auf einer Staatsstraße bei Ettal während des Unwetters die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. In Rosenheim und in Neuburg an der Donau geriet jeweils ein Wohnhaus nach einem Blitzschlag in Brand. Die Bewohner blieben allerdings unverletzt. Die Feuerwehr musste zahlreiche Keller auspumpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 06:00 Uhr