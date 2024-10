Eichstätter Dom ist wieder geöffnet

Eichstätt: Nach fast fünfjähriger Sanierung ist der Dom wieder zugänglich. Die Wiedereröffnung wurde gestern mit einer festlichen Messe gefeiert. Dabei bezeichnete Bischof Hanke die Kathedrale als "geistliche Herzkammer für das Bistum", die Stätte der Hoffnung sein solle. Denn Hoffnung sei heilsam mit Blick auf die Erschöpfungszeichen in unserer Gesellschaft. Vor der Messe hatte es eine Prozession durch die Eichstätter Altstadt von der Schutzengelkapelle zum Dom gegeben. Am Hauptportal zeichnete der Bischof mit seinem Stab ein Kreuz auf die Schwelle und erbat den Segen für alle, die sie überschreiten werden. Unter den Gläubigen im voll besetzten Dom waren auch Ehrengäste wie Herzog Max und Herzogin Elisabeth in Bayern. Der Dom gilt als eines der bedeutendsten mittelalterlichen Baudenkmäler in Süddeutschland.

