Ehemaliger Wirecard-Chefbuchhalter bricht wohl sein Schweigen

München: Vor dem Landgericht äußert sich heute erstmals der ehemalige Chefbuchhalter des Wirecard-Konzerns zu den Vorwürfen der Anklage. Mit Spannung wird erwartet, ob der Manager ein Geständnis ablegt. Für diesen Fall hat ihm das Gericht eine Haftstrafe zwischen sechs und acht Jahren in Aussicht gestellt. Neben dem ehemaligen Chefbuchhalter sind Ex-Vorstandschef Braun und der früher in Dubai tätige Manager Bellenhaus angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen Betrug vor. Der Finanzdienstleister und Dax-Konzern Wirecard hatte Scheingeschäfte in Milliardenhöhe getätigt und war 2020 Pleite gegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2024 08:00 Uhr