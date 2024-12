Ehemaliger US-Präsident Carter stirbt im Alter von 100 Jahren

Washington: Wenige Wochen nach seinem 100. Geburtstag ist der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter gestorben. Wie seine Stiftung mitteilte, schlief Carter am Abend deutscher Zeit in seinem Haus in Plains im US-Bundesstaat Georgia im Kreis seiner Familie friedlich ein. Während der letzten zwei Jahre hatte er zu Hause Palliativpflege bekommen. Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident, 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Amtsinhaber Biden würdigte seinen verstorbenen Parteifreund als "Mann der Prinzipien, des Glaubens und der Bescheidenheit". Biden kündigte ein Staatsbegräbnis für Carter an. Bidens Vorvorgänger Obama sagte, Carter habe alle gelehrt, was es heiße, ein Leben in Armut, Würde, Gerechtigkeit und im Dienste anderer zu führen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2024 01:00 Uhr