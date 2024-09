Ehemaliger peruanischer Präsident Fujimori ist gestorben

Lima: Perus ehemaliger Präsident Fujimori ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren an Krebs, wie seine Tochter auf X mitteilte. Fujimori war wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen während seiner Amtszeit von 1990 bis 2000 gut 16 Jahre in Haft und kam erst im Dezember wegen gesundheitlicher Probleme wieder frei. Als Staatschef hatte der Sohn japanischer Einwanderer die Sicherheitskräfte rigoros gegen linke Kräfte vorgehen lassen, etwa die maoistische Terrororganisation "Leuchtender Pfad". Seine Anhänger sehen in ihm einen starken Führer, der das Land aus einer schweren Krise geführt hat.

