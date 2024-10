Ehemaliger One-Direction-Sänger Liam Payne stirbt nach Sturz

Buenos Aires: Der britische Sänger und Songwriter Liam Payne ist tot. Das teilte die Polizei in Argentinien mit. Das frühere Mitglied der Erfolgsband One Direction sei nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestorben, hieß es. Payne wurde 31 Jahre alt. One Direction war 2010 für eine britische Fernsehshow gecastet worden und international erfolgreich, bis die Band 2016 eine Auszeit nahm.

