E.coli-Fälle belasten McDonald's in den USA

Washington: Ein Ausbruch von Kolibakterien belastet die Fastfood-Kette McDonald's in den USA. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC mitteilte, wurden 49 Krankheitsfälle in zehn Bundesstaaten registriert, darunter ein Todesfall in Colorado. Laut McDonald's werden als Auslöser geschnittene Zwiebeln vermutet, die nur im "Quarter Pounder"-Burger verwendet werden - dem amerikanischen Pendant des Hamburger Royal. Zu den Symptomen einer E.coli-Infektion gehören starke Bauchkrämpfe, Durchfall und Erbrechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 02:00 Uhr