E-Scooter-Fahrer ignorieren rote Ampel am häufigsten

München: Verkehrsteilnehmer auf E-Scootern missachten rote Ampeln am häufigsten - das zeigt eine Untersuchung des ADAC in München, Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig. Insgesamt zählten die Tester gut 2.800 Rotlichtverstöße. Unter den E-Scooter-Fahrern ignorierten demnach 14 Prozent rote Ampeln, bei den Fußgängern waren es 13 Prozent, bei Radfahrern rund 8 Prozent und bei Autofahrern etwas mehr als ein Prozent. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden hierzulande im Jahr 2023 rund 10.000 Menschen in Folge von Rotlichtverstößen verletzt oder starben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 07:00 Uhr