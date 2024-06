DWD warnt vor Unwettern beim Public Viewing der EM-Achtelfinals

Frankfurt am Main: Der Deutsche Wetterdienst rät Fußballfans im Süden und Westen Deutschlands davon ab, die Achtelfinal-Partien heute unter freiem Himmel zu sehen. Zum Public Viewing zu gehen, sei nicht empfehlenswert - es könne aufgrund von Gewittern sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält, heißt es vom DWD. In Frankfurt wurde die 1,4 Kilometer lange Fanzone entlang des Mains am Mittag vorsorglich geschlossen. Das Achtelfinal-Spiel der DFB-Elf gegen Dänemark wird um 21 Uhr in Dortmund angepfiffen. Bereits ab 18 Uhr trifft im ersten Achtelfinale die Schweiz auf Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 15:00 Uhr