Dutzende Polizisten werden bei Ausschreitungen in Southport verletzt

Southport: Nach einer Mahnwache für die Opfer des tödlichen Messerangriffs in der englischen Stadt ist es zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden laut BBC 39 Polizisten verletzt; 27 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei den Angreifern handelte es sich laut Polizei hauptsächlich um Mitglieder einer rechtsextremen Gruppe. Hintergrund sind offenbar falsche Berichte über die Herkunft des mutmaßlichen 17 Jahre alten Täters. - Er soll am Montag mit einem Messer auf Teilnehmer einer Ferienfreizeit eingestochen haben. Drei Mädchen starben, fünf weitere Kinder sowie zwei Erwachsenen schweben noch in Lebensgefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 08:00 Uhr