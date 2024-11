Durchbruch bei Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie

Hamburg: In der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die IG Metall und die Arbeitgeber haben sich nach eigenen Angaben in einer Nachtsitzung auf einen Pilotabschluss für die Tarifgebiete Nord und Bayern geeinigt. Details wollten sie auf einer Pressekonferenz in einer halben Stunde vorstellen. Die Ergebnisse sollen dann bundesweit auf die rund 3,9 Millionen Beschäftigten übertragen werden. Die IG Metall forderte sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Die Arbeitgeber hatten zuletzt 3,6 Prozent angeboten, mit einer Laufzeit von einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 10:00 Uhr